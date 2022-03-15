«Миннесота» обменяла Нико Штурма в «Колорадо», получив в обмен Тайсона Джоста

«Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш» произвели обмен нападающими. «Миннесота» отдала «Колорадо» нападающего Нико Штурма, а в обмен получила форварда Тайсона Джоста. Об этом сообщает официальный сайт «Уайлд».



В текущем сезоне Нико Штурм провёл 53 матча и набрал в них 17 очков: забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона, а кэпхит составляет $ 725 тыс.



Джост сыграл 59 встреч в нынешнем сезоне и набрал в них 14 баллов: шесть раз отличился и восемь – ассистировал партнёрам. Его контракт на сумму $ 2 млн продолжит действовать до конца сезона-2022/2023.



Напомним, Джост был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ в 2016 году. Его забрали в первом раунде под общим 10-м номером.