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Вратарь системы «Далласа» Худобин рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы

Вратарь системы «Далласа» Худобин рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы
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35-летний российский вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин высказался о предстоящем восстановлении после тяжёлой травмы и перенесённой операции на бедре.

«У меня всё нормально. Сейчас у меня начался процесс восстановления. Операция прошла успешно. Всё хорошо, всё идёт по плану», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. «Даллас» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, после 57 матчей заработав 67 баллов.

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