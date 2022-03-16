Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 3-й период, счёт в матче – 3:2 в пользу хозяев.
На 15-й минуте заключительной двадцатиминутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 37-й в текущем сезоне. Ему ассистировал соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль.
Таким образом, Овечкин набирает 72-е (37+35) очко в 59-й игре нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 767 шайб, что позволяет ему выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя чешского нападающего Яромира Ягра.
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