«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Анахайм». Панарин сделал три голевые передачи

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3(от).



В составе «Рейнджерс» отличились Джонни Бродзински, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Адам Фокс. Россиянин Артемий Панарин записал в свой актив три голевые передачи. Он ассистировал Зибанеджаду, Крайдеру, а также Фоксу. На счету Панарина 71 (16+55) балл в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Кэм Фаулер и Дерек Грант.



На счету «Рейнджерс» 81 очко в 60 матчах. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» (65) – 12-й на Западе.

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