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«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Анахайм». Панарин сделал три голевые передачи

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Анахайм». Панарин сделал три голевые передачи
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3(от).

В составе «Рейнджерс» отличились Джонни Бродзински, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Адам Фокс. Россиянин Артемий Панарин записал в свой актив три голевые передачи. Он ассистировал Зибанеджаду, Крайдеру, а также Фоксу. На счету Панарина 71 (16+55) балл в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Кэм Фаулер и Дерек Грант.

На счету «Рейнджерс» 81 очко в 60 матчах. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» (65) – 12-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бродзински (Хитил, Шнайдер) – 04:29 (5x5)   1:1 Комтуа (Терри, Хенрик) – 14:05 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 23:06 (5x5)   2:2 Фаулер (Хенрик) – 24:53 (5x4)   2:3 Грант (О'Реган) – 50:35 (5x5)   3:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 53:40 (5x4)   4:3 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 60:55 (3x3)
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