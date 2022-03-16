Гол Овечкина и ассистентский дубль Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 4:3 по буллитам.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Александр Овечкин, а в составе «Айлендерс» забрасывали Брок Нельсон, Кайл Палмьери и Андерс Ли, спасший «островитян» от поражения в основное время за две минуты до конца игры.

В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева, а победный гол на счету всё того же Манты.

На счету российского вратарь «островитян» Семёна Варламова 29 сейвов, как и у стража ворот «Вашингтона» Витека Ванечека.