Гол Овечкина и ассистентский дубль Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 4:3 по буллитам.
В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Александр Овечкин, а в составе «Айлендерс» забрасывали Брок Нельсон, Кайл Палмьери и Андерс Ли, спасший «островитян» от поражения в основное время за две минуты до конца игры.
В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева, а победный гол на счету всё того же Манты.
На счету российского вратарь «островитян» Семёна Варламова 29 сейвов, как и у стража ворот «Вашингтона» Витека Ванечека.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Манта (Кузнецов, Шири) – 12:21 (5x5) 1:1 Нельсон (Хара, Добсон) – 24:55 (5x5) 1:2 Палмьери (Бейли, Пажо) – 37:02 (5x5) 2:2 Юнссон-Фьелльбю (Орлов) – 50:13 (5x5) 3:2 Овечкин (Кузнецов) – 55:02 (5x5) 3:3 Ли (Добсон, Нельсон) – 58:01 (6x5) 4:3 Манта – 65:00 (ПБ)
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