Игроки «Вашинтона» ярко отреагировали на гол Овечкина. Видео

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» сразу же все выбежали на лёд после очередной заброшенной шайбы российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 по буллитам).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 15-й минуте заключительной двадцатиминутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 37-й в текущем сезоне. Ему ассистировал соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль.
Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.
Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.
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