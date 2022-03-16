Игроки «Вашинтона» ярко отреагировали на гол Овечкина. Видео

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» сразу же все выбежали на лёд после очередной заброшенной шайбы российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 по буллитам).

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На 15-й минуте заключительной двадцатиминутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 37-й в текущем сезоне. Ему ассистировал соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль.



Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.



Овечкину удалось обойти другого легендарного европейца – чешского нападающего Яромира Ягра. До сегодняшнего дня у обоих было по 766 голов, а благодаря голу с «Айлендерс» Александр уходит в отрыв.