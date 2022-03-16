Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.
«Это многое значит для клуба, для болельщиков, для моей семьи, которая прямо сейчас смотрит в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть первым среди европейцев, первым русским. Это момент славы для всех нас. Это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за этот клуб, счастлив играть в этой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим. Насколько круто забить этот гол дома? (Овечкин не забивал в двух последних матчах выездной серии. — Прим. «Чемпионата»). Я оставил этот гол на домашний матч!» — приводит слова Овечкина журналист Ян Оланд в своём «твиттере».
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