Ягр поздравил Овечкина с первым местом среди европейских снайперов НХЛ

Чешский нападающий Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с достижением первого места в списке европейских снайперов в истории НХЛ.
«Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.
Ранее у обоих игроков было по 766 голов. Благодаря 767-й шайбе за карьеру в НХЛ, отправленной в ворота соотечественника из «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата, 36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
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