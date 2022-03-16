Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ягр поздравил Овечкина с первым местом среди европейских снайперов НХЛ

Ягр поздравил Овечкина с первым местом среди европейских снайперов НХЛ
Комментарии

Чешский нападающий Яромир Ягр поздравил Александра Овечкина с достижением первого места в списке европейских снайперов в истории НХЛ.

«Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Ранее у обоих игроков было по 766 голов. Благодаря 767-й шайбе за карьеру в НХЛ, отправленной в ворота соотечественника из «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата, 36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022