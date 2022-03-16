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Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 34 шайб

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 34 шайб
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Александр Овечкин забил 767-ю шайбу и сократил отставание от Горди Хоу до 34 голов.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс», на 15-й минуте заключительной 20-минутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 37-й в текущем сезоне. Ему ассистировал соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль.

На счету россиянина теперь 767 заброшенных шайб в лиге, второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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