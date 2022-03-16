«Отстой, что мои дети, жена и родители этого не видели». Овечкин — про своё достижение

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу первого места в списке лучших европейских снайперов НХЛ.
«Круто обходить легенд. Это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то побьёт мой рекорд. Всегда здорово, когда устанавливаешь достижение и ещё и матч выигрываешь. Отстой, что мои дети, жена и родители этого не видели, но они смотрят из дома. Они счастливы, и это самое главное», — цитирует Овечкина в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс», на 15-й минуте заключительной 20-минутки хозяев вперёд вывел 36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. По этому показателю он обогнал чешского форварда Яромира Ягра и занял первое место в списке лучших европейских снайперов в истории НХЛ.
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