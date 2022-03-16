Тротц — о 767 голах Овечкина: когда в нём сомневаются, он берётся за дело

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, который ранее тренировал «Вашингтон Кэпиталз», поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в матче с его нынешней командой. Перед матчем специалист пожелал россиянину удачи, но не в этой игре.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нём сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берётся за дело. Просто берётся за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе.

На мой взгляд, Гретцки – лучший снайпер всех времён, и так будет до тех пор, пока кто-то его не обгонит. Но просто невероятно, насколько Овечкин физически силён и вынослив. Он же не просто тихо катается и бросает по воротам. Он врезается в людей, не чурается контакта. Он ставит себя в опасные позиции, и ему 36, он становится старше. Можно было бы подумать, что в какой-то момент он сломается», – цитирует Тротца cbc.ca.

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