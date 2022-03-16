Тротц — о 767 голах Овечкина: когда в нём сомневаются, он берётся за дело

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, который ранее тренировал «Вашингтон Кэпиталз», поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в матче с его нынешней командой. Перед матчем специалист пожелал россиянину удачи, но не в этой игре.
«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нём сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берётся за дело. Просто берётся за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе.
На мой взгляд, Гретцки – лучший снайпер всех времён, и так будет до тех пор, пока кто-то его не обгонит. Но просто невероятно, насколько Овечкин физически силён и вынослив. Он же не просто тихо катается и бросает по воротам. Он врезается в людей, не чурается контакта. Он ставит себя в опасные позиции, и ему 36, он становится старше. Можно было бы подумать, что в какой-то момент он сломается», – цитирует Тротца cbc.ca.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 16 марта 2022
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:52
-
08:38
-
08:35
-
08:29
-
08:25
-
08:17
-
07:57
-
07:47
-
07:41
-
07:22
-
07:06
-
06:59
-
06:47
-
06:26
-
06:17
-
05:52
-
05:00
-
04:59
-
04:53
-
04:40
-
04:37
-
04:37
-
04:25
- 15 марта 2022
-
22:45
-
21:42
-
21:19
-
20:32
-
20:24
-
18:49
-
18:33