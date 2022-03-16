Овечкин до двух очков сократил отставание от Робитайла в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Люка Робитайла до двух очков.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 4:3 по буллитам. Александр Овечкин забил третий гол своей команды, благодаря чему сократил отставание от Робитайла до двух очков в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.
Сейчас у российского форварда 1392 (767+625) очка в 1254 матчах в лиге, у канадского обладателя Кубка Стэнли Люка Робитайла 1394 (668+726) балла. Игроки располагаются на 23-м и 22-м месте в рейтинге соответственно. В текущем регулярном сезоне Овечкин идёт на пятой строчке в списке бомбардиров, всего в его активе 72 (37+35) очка после 59 игр.
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