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Гонка бомбардиров НХЛ: Панарин приблизился к Овечкину на расстояние одного балла

Гонка бомбардиров НХЛ: Панарин приблизился к Овечкину на расстояние одного балла
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Сегодня, 16 марта, в Национальной хоккейной лиге свои матчи проводили «Нью-Йорк Рейнджерс», за который играет российский форвард Артемий Панарин, и «Вашингтон Кэпиталз», где выступает Александр Овечкин.

Панарин в матче с «Анахайм Дакс» набрал три очка, оформив ассистентский хет-трик, и теперь на его счету 71 балл в текущем сезоне. Овечкин отметился голом во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» – теперь на его счету 72 очка и он занимает 10-е место в бомбардирской гонке сезона.

Отметим, что благодаря этому голу, который стал для него 767-м в карьере, он обошёл Яромира Ягра и вышел на чистое третье место в снайперской гонке в истории НХЛ. Кроме того, он стал первым среди европейских игроков по этому показателю.

В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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