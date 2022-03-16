Овечкин: Кузнецов на меня давит, хочет войти в историю. Сейчас он в неё вошёл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об одноклубнике и соотечественнике Евгении Кузнецове, который ярко отреагировал на фотографию с ним, после того как Александр вышел на третье место в истории по количеству голов в НХЛ. Кузнецов ассистировал партнёру на исторический гол.
«Кузя на меня давит – отдаёт на пустые ворота, выходы один на один. Тяжело играть с таким центром, который постоянно оказывает давление. Он хочет войти в историю, и сейчас он вошёл в неё.
Если бы Ягр не уехал в КХЛ, он бы был вторым или даже первым в истории, но что есть, то есть. Ещё не видел видеопоздравление Ягра. Он сказал, что вернётся в НХЛ? Круто!» – цитирует Овечкина официальный «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз».
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