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Жена Овечкина трогательно поздравила мужа с новым достижением

Жена Овечкина трогательно поздравила мужа с новым достижением
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Анастасия Шубская, жена российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в «Инстаграме» поздравила мужа с достижением. Благодаря голу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтона» вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по количеству голов, обойдя Яромира Ягра.

«Третий в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Горжусь тобой, любимый», — написала Анастасия в «сториз» в «Инстаграме», прикрепив эмодзи в виде сердца.

Напомним, больше Александра в НХЛ забивали только два хоккеиста – это Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). На счету Овечкина 767 заброшенных шайб. В текущем сезоне россиянин забросил 37 шайб.

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