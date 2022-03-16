Во время исторического гола Овечкина на нём был микрофон. Видео

Сегодня, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место.

Во время матча на россиянине был микрофон. Таким образом, стало известно, как отреагировал форвард на своё историческое достижение.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Александр стал первым европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.



В текущем сезоне этот гол стал 37-м для Овечкина.



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