Каким будет финал Западной конференции в Кубке Гагарина — 2022?
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Завтра, 17 марта, в Континентальной хоккейной лиге двумя матчами стартует второй раунд плей-офф. В полуфинале Западной конференции сыграют ЦСКА с московским «Динамо» и петербургский СКА — со «Спартаком». На Востоке пройдут матчи «Трактор» – «Салават Юлаев» и «Металлург» – «Авангард».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Каким будет финал Западной конференции в Кубке Гагарина – 2022?»
Напомним, «Спартак» ещё не проводил официальные матчи в 2022 году, а во второй раунд прошёл автоматически, так как финский «Йокерит» принял решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина – 2022.
17 марта на Западе сыграют ЦСКА — «Динамо» (Москва), начало матча — в 19:30 мск, 18-го встретятся СКА со «Спартаком». Встреча начнётся также в 19:30.
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