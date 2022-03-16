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Сушинский: третье место не предел для Ови, ведь он великий. Уверен, Саша обгонит Гретцки

Сушинский: третье место не предел для Ови, ведь он великий. Уверен, Саша обгонит Гретцки
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обогнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.

«Для Овечкина это не предел. Саша же великий, а не Саша третье место. Будем ещё больше гордиться, когда станет первым. Я уверен, что он обгонит Гретцки и станет величайшим. Если, конечно, дадут», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место. В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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