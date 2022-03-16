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Якушев: если бы не пандемия, Овечкин был бы уже вторым снайпером в истории

Якушев: если бы не пандемия, Овечкин был бы уже вторым снайпером в истории
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сегодня вышел на чистое третье место по количеству голов в НХЛ.

«Весь хоккейный мир поздравляет его. Когда он сравнялся с Ягром, написал ему: «Саня, только вперёд. Отступать некуда». Так что он молодец.

Очень сожалею, что в своё время была пандемия. Если бы не она, то был бы уже на втором месте. Дай бог Саше здоровья, он своё последнее слово в этом сезоне ещё не сказал», – передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на счету Овечкина 767 голов. Второе место в истории с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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