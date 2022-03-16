А. Коваленко: Разин и Леонтьев должны побороться за титул лучшего тренера года в КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.



«Приятным открытием стала для меня игра «Салавата Юлаева» и «Северстали». Уфа, потеряв лидеров-легионеров, не сдала темпа и открылась с новой стороны, причём на первые роли спокойно вышли Тихонов и Кадейкин, которые раньше оставались в тени Хартикайнена и других финнов.



Несмотря на ограниченные возможности состава и бюджета, Череповец дал бой московскому «Динамо», мы получили редкую для КХЛ семиматчевую серию. Также отметил бы «Нефтехимик», который не по счёту, но по игре практически ни в чём не уступил «Трактору».



Мне понравился весь сезон Нижнекамска, молодая команда сыграла смело, никто не усомнился, что она пробьётся в плей-офф. Учитывая все факторы, наставники «Северстали» и «Нефтехимика» Андрей Разин и Олег Леонтьев доказали, что слухи о кризисе российской тренерской школы не соответствуют действительности. Мне кажется, они должны побороться за титул лучшего тренера года в КХЛ и уже сделали заявку на попадание в большие клубы лиги.



По серии Уфы и Новосибирска хотел бы согласиться с решением арбитров по итогам столкновения Бодрова и Кузьмина. Общался со многими ветеранами, все согласны с тем, что Бодров провёл чистый силовой приём – плечом в плечо. Проблема Кузьмина там только в том, что он не ожидал такой атаки, поскольку сегодня в КХЛ хоккей всё-таки мягковатый, много прокатов. То, что Кузьмин через несколько смен вернулся и забил гол, говорит не только о спортивном характере этого хоккеиста, но и о том, что приём действительно был чистым», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.



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