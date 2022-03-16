Воробьёв: всего 2 тренера обыграли Хартли в плей-офф? Не Хартли надо выигрывать, а серию

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

«Авангард» – чемпионская команда. Мы четыре раза отыграли в сезоне, секретов ни для нас, ни для них особо нет. Знаем, в какой хоккей они играют, так что готовимся к классике противостояний «Металлург» — «Авангард».



Есть ли по-прежнему принципиальность? Конечно. Для меня – точно.



В регулярке обе команды в очных противостояниях побеждали исключительно дома, насколько может повториться в плей-офф? На первые два матча было бы неплохо, а потом – наоборот.



Кондиции? Пауза была приличная. Тут главное войти в ритм игры. В остальном же – готовимся в штатном режиме. Всё, что мы задумали, мы сделали.



Насколько велика мотивация обыграть Боба Хартли, у которого в плей-офф КХЛ только Цулыгин и Никитин выигрывали серии? Хартли – так Хартли, не Хартли – так не Хартли. Какая разница? Надо серию выигрывать, а не Хартли обыгрывать.



Для меня мотивация – серию выигрывать. Что значит «дополнительная»? Я и так мотивирован на 120%.



Изменился ли «Авангард» с прошлого плей-офф? Конечно. Там Ильи Ковальчука нет.

А мы многое изменили. Наверное, по регулярному сезону это было видно, что многое поменяли», – цитирует Воробьёва официальный сайт «Магнитки».