Яковлев: «Авангард» ничем не удивляет. Они играют в один и тот же хоккей достаточно долго

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с омским «Авангардом».



«Отличное состояние! У нас было много времени, мы и отдохнули, и потренировались хорошо. Сейчас, по сути, осталась ещё одна тренировка. Короткие тренировки, готовимся уже к матчу, разбираем соперника.



Календарь немного сдвинулся? Послезавтра посмотрим, что было бы лучше и как было бы лучше. Конечно, из ритма выбиваешься, большая, длинная пауза. Но опять же верно, что есть свои плюсы, мы восстановились. Кто-то залечился. Безусловно, плюсы есть.



«Авангард» ничем не удивляет, они играют в один и тот же хоккей достаточно долго, и он приносит им пользу. В прошлом году сыграли в этой же стадии. Будем делать всё возможное, чтобы эту серию провести иначе, нежели серию минувшего сезона.



В прошлом году одним из главных героев у соперника, ключевым игроком был Шимон Грубец? Когда у тебя ещё играет пять вратарей перед тобой и на себя всё ловят, мало шайб доходит до створа ворот, то, конечно, все вратари будут хорошими. Поэтому нужно доводить шайбу до него. Несомненно, в этом будет польза», – цитирует Яковлева официальный сайт «Металлурга».