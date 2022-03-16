Плотников поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»
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Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от серии в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с московским «Динамо».
«Настрой отличный, готовимся по плану, отрабатываем все элементы. Только недавно узнали соперника, уже посмотрели короткое видео с разбором. Думаю, что в ближайшее время будут показывать ещё. Всё отлично, настрой правильный, будем в полной боевой готовности», — приводит слова Плотникова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в первом раунде Западной конференции подопечные Сергея Фёдорова оказались сильнее ярославского «Локомотива» (4-0). Первый матч между ЦСКА и «Динамо» состоится в четверг, 17 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.
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