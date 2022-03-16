Генменеджер «Ак Барса» назвал главные причины поражения от «Авангарда» в плей-офф

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал итоги серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Авангардом» (2-4), а также подвёл итоги сезона.
«Оценка за сезон? Удовлетворительно, наверное. Зависит от того, по какой шкале оцениваем, но сезоном, скорее, недовольны. В поражении от «Авангарда» видим несколько причин: в первую очередь приостановка чемпионата, некоторая растренированность игроков и травмы.
Все легионеры клуба и помощник тренера Майкл Пелино уехали, мы их отпустили. У нас два действующих контракта среди иностранных игроков – у Уила и Кэмпфера. С остальными есть договорённость, что вернёмся к обсуждению, когда наступит ясность, кто будет главным тренером», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 16 марта 2022
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