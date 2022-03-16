Валиуллин — о будущем Квартальнова: наверное, любой тренер хотел бы тренировать «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал будущее главного тренера клуба Дмитрия Квартальнова, а также капитана и форварда Даниса Зарипова.
«Контракт Квартальнова действует до 30 апреля. После этого будем обсуждать его будущее в клубе. Хочет ли он остаться в Казани? Наверное, любой тренер хотел бы тренировать «Ак Барс».
По будущему Зарипова будем решать после разговора с ним», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса» в мае 2019 года. Вместе с ним казанский клуб дважды занимал первое место по итогам регулярных чемпионатов КХЛ на Востоке, ещё один раз занял четвёртое место. В плей-офф лучшим достижением стал финал конференции в Кубке Гагарина — 2021, где «Ак Барс» уступил «Авангарду» (3-4).
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