Кудашов: игрокам «Динамо» нужно держать себя в руках и контролировать эмоции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с ЦСКА.
«Думаю, что команда готова к серии с ЦСКА. Жду ли большего допуска от судей в полуфинале конференции, чем в серии с «Северсталью»? По первым сменам будем определять политику судейства, ту линию, которую они выберут и будут держать. А вообще у нас не было претензий к судьям – они судили то, что видели. Думаю, что и здесь будет то же самое.
Как побороть удаления? Не удаляться. Нужно держать себя в руках, контролировать клюшку, зацепы и свои эмоции», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Первый матч между «Динамо» и ЦСКА пройдёт завтра, 17 марта, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск.
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