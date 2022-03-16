Ефремов: Шипачёв — звезда. Суперталантливый игрок. Нужно впитывать всё, что он говорит

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов рассказал о прошедшей тренировке команды, а также поделился мнением о переводе в первое звено, где он сыграет с форвардом Вадимом Шипачёвым.
«Хорошие ощущения от тренировки. Нам дали выходной день – мы отдохнули и восстановились. Сегодня шла подготовка к завтрашнему матчу. В принципе я хорошо себя чувствовал сегодня на краю, чуть другая работа, но ничего страшного, так что всё в порядке.
Успею ли за день адаптироваться к комбинациям звена Шипачёва? Да, конечно. Мы давно играем с Вадимом в одной команде, уже не первый год. Я приблизительно знаю, что он говорил другим ребятам. Всё будет хорошо.
У Вадима всему можно учиться. Звезда. Суперталантливый игрок. Самое главное, слушать его и впитывать всё, что он говорит. Нужно смотреть за ним и можно спокойно научиться, глядя на него», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 марта 2022
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