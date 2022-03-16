Сушинский: 4 года назад, когда я стал президентом «Авангарда», была идея пригласить Знарка

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал, кто из российских тренеров может возглавить топ-клуб в КХЛ.



«Думаю, что топовым клубам придётся смотреть в сторону молодых специалистов. Если, конечно, Борис Петрович Михайлов не захочет возобновить тренерскую карьеру, или, к примеру, вечно молодой Владимир Крикунов не объявится где-нибудь.



Кого имею в виду под молодыми специалистами? Андрея Разина, того же Николая Заварухина, у которого хороший тренерский штаб. Не исключаю, что после такого сезона могут пойти на повышение Олег Леонтьев и Андрей Мартемьянов, которые работали в скромных по финансовым возможностям клубах, но добились неплохих результатов. Также упомяну Михаила Кравеца, при ком «Витязь» показывал хороший, активный, весёлый хоккей.



Верю ли в то, что Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов возобновят тренерские карьеры? Не хочу заниматься угадайкой, журналистам лучше спросить у них напрямую. Могу лишь рассказать собственную историю, связанную со Знарком. Когда я стал президентом «Авангарда», у нас была идея пригласить Олега Валерьевича, но он тогда сказал, что ещё не готов вернуться в хоккей. Но это было четыре года назад», — цитирует Сушинского BetOn mobile.