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Дэвид Куинн будет главным тренером сборной США по хоккею на чемпионате мира — 2022

Дэвид Куинн будет главным тренером сборной США по хоккею на чемпионате мира — 2022
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Дэвид Куинн возглавит сборную США на чемпионате мира 2022 года по хоккею, сообщается в «твиттере» Федерации хоккея США.

«Он обладает большим опытом, в том числе на международной арене, это хорошо послужит нам в достижении нашей главной цели — победе на чемпионате мира», — заявил генменеджер американской команды Райан Мартин.

Куинн работал с национальной командой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сборная США выбыла на стадии четвертьфинала, уступив в серии буллитов Словакии (2:3, бул.)

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Финляндии (Хельсинки и Тампере) с 13 по 29 мая. Сборная России не примет участия в турнире по причине санкций, которые объявила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

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