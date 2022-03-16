Сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на 2 года, её заменит Швейцария

Сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на два года, сообщает сайт Федерации хоккея Швейцарии.
Швейцарская сборная займёт место россиян в качестве участника турнира вместе с Финляндией, Чехией и Швецией. Швейцария примет участие в шведском этапе Еврохоккейтура, который состоится в мае.
«Приглашение — большая честь, и оно также стало возможным благодаря нашим хорошим отношениям с другими национальными ассоциациями. С точки зрения спорта идеально, что мы можем соревноваться с тремя лучшими командами мира, включая действующего олимпийского чемпиона — Финляндию, в рамках подготовки и за несколько дней до начала чемпионата мира», — заявил директор швейцарских национальных команд Ларс Вайбель.
Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году.
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