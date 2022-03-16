The Athletic: П. Кейн — игрок мирового класса. Ожидается, что он останется в «Чикаго»

Издание The Athletic поделилось информацией о будущем капитана и форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна.
«Источники из офисов НХЛ сообщили, что велась дискуссия об активах, которые нужно отдать, чтобы обменять Кейна из «Чикаго». Один из источников из клуба в Западной конференции подсчитал, что запрашиваемая цена будет начинаться с двух пиков в первом раунде плюс как минимум один высококлассный перспективный игрок.
Кейну 33 года, но он также набрал 10 очков в последних трёх играх и 32 очка в последних 18 играх, так что он всё ещё является игроком мирового класса, который рассчитывает оставаться в элите ещё долгие годы. Ожидается, что Патрик останется в «Чикаго», а следующим летом вновь подпишет контракт с «Блэкхоукс», — говорится в материале.
- 16 марта 2022
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