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Экс-игрок «Автомобилиста» Холланд завершил игровую карьеру

Экс-игрок «Автомобилиста» Холланд завершил игровую карьеру
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Канадский нападающий Питер Холланд объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 31-летний форвард объявил в своём «твиттере».

За свою игровую карьеру Холланд выступал в клубах Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги: «Анахайм Дакс» (2011-2014), «Торонто Мэйпл Лифс» (2014-2016), «Аризона Койотс» (2016-2017), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2017-2018), а в 2019 году нападающий перешёл в екатеринбуржский «Автомобилист».

В составе уральского клуба Холланд провёл 129 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 52 голевые передачи при показателе полезности «-10». Последним клубом канадца стал шведский «Юргорден», за который он провёл 15 матчей и отдал шесть голевых передач при общей полезности «-7».

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