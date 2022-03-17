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Кирилл Капризов оформил дубль в первом периоде матча с «Бостоном»

Кирилл Капризов оформил дубль в первом периоде матча с «Бостоном»
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Две шайбы в составе хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 113 матчах, в которых забросил 59 шайб и сделал 67 результативных передач.

На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.

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