«Коламбус» переиграл «Оттаву», у Рословича – дубль
Поделиться
В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.
Уже на 10-й минуте счёт в матче открыли хозяева. Команда вышла вперёд благодаря голу Тайлера Энниса. На 16-й минуте заброшенной шайбой ответил Джек Рослович.
На 23-й минуте Эрик Робинсон вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Рослович уже оформил дубль. Точку в матче поставил Шон Курали на 59-й минуте игры.
У российского защитника гостей Никиты Зайцева коэффициент полезности – «-2», у Артёма Зуба и Егора Чинахова – «-1», Владислав Гавриков же заработал «+2».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эннис (Шабо, Тирни) – 09:48 (5x5) 1:1 Рослович (Веренски, Лайне) – 15:13 (5x5) 1:2 Робинсон (Веренски, Мерзликин) – 22:40 (5x5) 1:3 Рослович (Лайне, Карлссон) – 34:21 (5x5) 1:4 Курали – 58:23 (en)
Комментарии
- 17 марта 2022
-
05:17
-
03:10
- 16 марта 2022
-
23:43
-
23:27
-
22:44
-
22:22
-
21:55
-
21:12
-
20:52
-
20:19
-
19:35
-
19:25
-
19:01
-
18:50
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
17:53
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
15:20
-
15:01
-
14:20
-
14:00
-
13:57
-
13:44
-
12:51
-
12:45
-
11:45
Партнерский контент