«Коламбус» переиграл «Оттаву», у Рословича – дубль

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.



Уже на 10-й минуте счёт в матче открыли хозяева. Команда вышла вперёд благодаря голу Тайлера Энниса. На 16-й минуте заброшенной шайбой ответил Джек Рослович.



На 23-й минуте Эрик Робинсон вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Рослович уже оформил дубль. Точку в матче поставил Шон Курали на 59-й минуте игры.



У российского защитника гостей Никиты Зайцева коэффициент полезности – «-2», у Артёма Зуба и Егора Чинахова – «-1», Владислав Гавриков же заработал «+2».