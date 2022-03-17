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«Коламбус» переиграл «Оттаву», у Рословича – дубль

«Коламбус» переиграл «Оттаву», у Рословича – дубль
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В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.

Уже на 10-й минуте счёт в матче открыли хозяева. Команда вышла вперёд благодаря голу Тайлера Энниса. На 16-й минуте заброшенной шайбой ответил Джек Рослович.

На 23-й минуте Эрик Робинсон вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Рослович уже оформил дубль. Точку в матче поставил Шон Курали на 59-й минуте игры.

У российского защитника гостей Никиты Зайцева коэффициент полезности – «-2», у Артёма Зуба и Егора Чинахова – «-1», Владислав Гавриков же заработал «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эннис (Шабо, Тирни) – 09:48 (5x5)   1:1 Рослович (Веренски, Лайне) – 15:13 (5x5)   1:2 Робинсон (Веренски, Мерзликин) – 22:40 (5x5)   1:3 Рослович (Лайне, Карлссон) – 34:21 (5x5)   1:4 Курали – 58:23 (en)
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