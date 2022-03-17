Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Первые две шайбы в составе хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона.



На 17-й минуте сначала одну шайбу отыграл Крэйг Смит, а на 22-й минуте счёт сравнял Брэд Маршан. На 48-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джордан Гринвей. На последней минуте матча точку поставил Райан Хартман.

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