Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Первые две шайбы в составе хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона.
На 17-й минуте сначала одну шайбу отыграл Крэйг Смит, а на 22-й минуте счёт сравнял Брэд Маршан. На 48-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джордан Гринвей. На последней минуте матча точку поставил Райан Хартман.
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НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Капризов (Голигоски, Хартман) – 06:55 (5x4) 2:0 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 14:28 (5x5) 2:1 Смит (Фредерик, Карло) – 16:59 (5x5) 2:2 Маршан (Койл, Макэвой) – 21:49 (5x4) 3:2 Гринвей (Эрикссон Эк, Сперджен) – 47:56 (5x5) 4:2 Хартман – 59:55 (en)
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