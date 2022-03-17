«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



В составе «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Годро. Также на счету Ткачука две результативные передачи. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.



За «Нью-Джерси» забивали Доусон Мерсер, Пи Кей Суббэн и белорусский нападающий Егор Шарангович. Нико Хишир отдал две голевые передачи.



В следующем матче «Калгари» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».