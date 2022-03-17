«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Годро. Также на счету Ткачука две результативные передачи. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
За «Нью-Джерси» забивали Доусон Мерсер, Пи Кей Суббэн и белорусский нападающий Егор Шарангович. Нико Хишир отдал две голевые передачи.
В следующем матче «Калгари» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ритчи (Дюбе, Чюлингтон) – 09:43 (5x5) 1:1 Мерсер (Татар, Хишир) – 16:21 (5x5) 2:1 Манджапане (Танев, Тоффоли) – 18:22 (5x5) 2:2 Суббэн (Хишир) – 25:01 (5x5) 3:2 Дюбе (Ткачук, Ханифин) – 27:04 (5x5) 4:2 Ткачук (Гудбрансон) – 29:31 (5x5) 5:2 Лучич (Андерссон) – 30:33 (5x5) 5:3 Шарангович (Братт, Хьюз) – 43:51 (5x5) 6:3 Годро (Ткачук, Линдхольм) – 57:30 (en)
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