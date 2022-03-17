Кирилл Капризов – первая звезда матча «Миннесота» – «Бостон»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой очередного матча Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2). На счету россиянина дубль
Вторым же стал Джаред Сперджен с двумя голевыми передачами. Третье место у Джордана Гринвея, который забросил одну шайбу.
Первые две шайбы в составе хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона.
На 17-й минуте сначала одну шайбу отыграл Крэйг Смит, а на 22-й минуте счёт сравнял Брэд Маршан. На 48-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джордан Гринвей. На последней минуте матча точку поставил Райан Хартман.
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