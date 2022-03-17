Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов – первая звезда матча «Миннесота» – «Бостон»

Кирилл Капризов – первая звезда матча «Миннесота» – «Бостон»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой очередного матча Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2). На счету россиянина дубль

Вторым же стал Джаред Сперджен с двумя голевыми передачами. Третье место у Джордана Гринвея, который забросил одну шайбу.

Первые две шайбы в составе хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона.

На 17-й минуте сначала одну шайбу отыграл Крэйг Смит, а на 22-й минуте счёт сравнял Брэд Маршан. На 48-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джордан Гринвей. На последней минуте матча точку поставил Райан Хартман.

Новость по теме
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022