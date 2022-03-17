Кожевников: возможное сокращение легионерских линий – однозначно на пользу «Спартаку»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал пару, за которой будет следить больше всего во втором раунде плей-офф.
«Тут ничего оригинального не скажу, я – «спартаковец», поэтому всё внимание – борьбе красно-белых против СКА.
Петербуржцы – фавориты? Я бы так не сказал. На мой взгляд, последние события вне хоккея, наоборот, выравнивают шансы команд. Имею в виду проблемную ситуацию с легионерами, которые вроде бы продолжают свой исход из КХЛ.
СКА был едва ли не единственным клубом КХЛ, который в первом раунде сумел удержать всех иностранцев. Но мы все видим, какое идёт внешнее давление, поэтому не удивлюсь, если даже Санкт-Петербург при всём своём менеджерском мастерстве лишится кого-то из легионеров. И это удар по СКА.
И по «Спартаку»? Не совсем. Если честно, при всей симпатии у «Спартака» линия легионеров изначально выглядела сомнительно. Много вопросов вызывал форвард Виртанен, у которого к тому же вроде бы были проблемы с североамериканским законом, не впечатлял вратарь Данск, часто уходил на травму центр Лехтеря.
Теперь посмотрите на иностранцев СКА. Вратарь Юханссон – один из самых надёжных в КХЛ последних лет, пара защитников Лехтонен – Робинсон даже сильнее омской пары Каски – Покка, очень эффективны в черновой и именно кубковой работе Кемппайнен и Комаров.
Так что тут двух мнений быть не может: возможное сокращение легионерских линий – однозначно на пользу «Спартаку», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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