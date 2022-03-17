Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).



Форвард забросил первые две шайбы в составе хозяев. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона. Таким образом, он набрал 75 очков.



Второй звездой дня стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рословик, забросивший две шайбы в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:1).



Третья звезда дня — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого три голевые передачи в матче с «Сиэтл Кракен» (4:1).

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