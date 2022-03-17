Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Россиянин оформил дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).
Форвард забросил первые две шайбы в составе хозяев. Для россиянина эти голы стали 31-м и 32-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 58 играх сезона. Таким образом, он набрал 75 очков.
Второй звездой дня стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рословик, забросивший две шайбы в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:1).
Третья звезда дня — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого три голевые передачи в матче с «Сиэтл Кракен» (4:1).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата»
Комментарии
- 17 марта 2022
-
09:54
-
09:45
-
08:47
-
08:05
-
08:00
-
07:44
-
07:40
-
05:59
-
05:34
-
05:17
-
03:10
- 16 марта 2022
-
23:43
-
23:27
-
22:44
-
22:22
-
21:55
-
21:12
-
20:52
-
20:19
-
19:35
-
19:25
-
19:01
-
18:50
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
17:53
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:00
-
16:55
-
16:30
Партнерский контент