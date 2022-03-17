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«Калгари» выменял из «Сиэтла» двоюродного брата лучшего снайпера команды в этом сезоне

«Калгари» выменял из «Сиэтла» двоюродного брата лучшего снайпера команды в этом сезоне
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«Калгари Флэймз» выменял из «Сиэтл Кракен» двоюродного брата лучшего снайпера команды в сезоне Элиаса ЛиндхольмаКалле Ярнкрока. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен «Сиэтл» получил выбор во втором раунде драфта НХЛ 2022 года, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

«Я уже знаю пару парней из команды, смотрел много игр в этом году, когда играл «Калгари», пару раз играл против них. Очень хорошая команда, против которой очень сложно играть, поэтому я очень рад быть частью Флэймз.

Моя универсальность? Я думаю, что какое-то время это было частью моей игры, что я могу играть на левом фланге, в центре и на правом фланге. В основном в этом сезоне я играл на фланге, но если честно, я не думаю, что у меня есть более удобное место», – цитирует Ярнкрока официальный сайт НХЛ.

30-летний игрок проводит последний сезон по шестилетнему контракту на $ 12 млн (кэпхит $ 2 млн), который он подписал с «Нэшвилл Предаторз» 27 июля 2016 года. «Сиэтл» согласился сохранить 50 процентов его оставшейся зарплаты.

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