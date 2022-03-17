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Гертл продлил контракт с «Сан-Хосе» на восемь лет

Гертл продлил контракт с «Сан-Хосе» на восемь лет
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл продлил контракт с клубом на восемь лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Подписать хороший долгосрочный контракт, стать франчайзинговым игроком и стать частью «Шаркс» – это отлично. Это большая честь, но в то же время я знаю, что за этим последует. Я один из лидеров, и должен делать свою работу лучше, поэтому я хочу каждый день, каждый год становиться лучше. За последние две недели у нас были отличные переговоры с Джо и командой. Последние пару лет были непростыми, но я думаю, что в этом году мы доказываем, что можем играть в хороший хоккей.

Моё сердце всегда было здесь, дома, с «Шаркс». Я действительно не хотел уезжать, но в конце концов, это бизнес. Но я очень рад быть здесь подписанным на долгие годы.

Я вижу большой потенциал. Мы отставали пару лет, но теперь пришло время вернуться и стать командой плей-офф», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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