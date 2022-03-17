Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 17 марта

Сегодня, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции, таким образом, образовав по две четвертьфинальные пары. В первый игровой день пройдут два матча: один с Востока и один – с Запада.

В 17:00 мск в рамках Восточной конференции челябинский «трактор» примет уфимский «Салават Юлаев».

В 19:30 мск на Западе ЦСКА в дерби примет московское «Динамо».

Напомним, 18 марта «Металлург» сыграет с «Авангардом», а петербургский СКА – со «Спартаком»,

По ходу первого раунда «Спартак» выбил из плей-офф «Йокерит», который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, СКА переиграл минское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Локомотива», а московское «Динамо» одолело «Северсталь» в семи матчах.

На востоке «Металлург» выиграл серию у «Барыса», «Трактор» – у «Нефтехимика», «Авангард» – у «Ак Барса», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».

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