Плющев — об отстранении России от Евротура: хорошая пауза, чтобы привести хоккей в порядок

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с отстранением сборной России от Евротура на два года.
«В целом, международные контакты всегда нужны. Сейчас нам поставили такие условия, отстранили от участия в Евротуре на два года — надо это только принять с высоко поднятой головой. Ничего страшного не будет: спарринг-партнёров можно найти и что-то организовать. Вместо Евротура будем играть свои домашние турниры, которые проводить мы умеем. Сборная СССР тоже имела небольшие контакты, разве что чемпионаты мира.
Из этого негатива нужно сделать позитив. У нас есть хорошая пауза, в которую мы должны привести свой хоккей в порядок. Когда мы вернёмся, мы должны возвращаться не на пятые-шестые места в рейтинге, где находимся сейчас, а на первые, как это было раньше. Надо разобраться и сделать хоккейную программу: рассчитывать на российских игроков, готовить своих хоккеистов и тренеров, чтобы ни от кого не зависеть», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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