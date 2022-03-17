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Кожевников: Евротур не имел большой значимости для сборной России — небольшая потеря

Кожевников: Евротур не имел большой значимости для сборной России — небольшая потеря
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что сборную России на два года отстранили от участия в Евротуре.

«Конечно, неприятно, что нашу сборную отстранили. Гадкий поступок! Мы всё время видим, что спорт становится разменной картой политических игр. Я думаю, время отстранения поменяется. Они же в любой момент могут допустить нас. Будем ждать! Большой значимости Евротур для сборной России не имел. Разве что для молодёжи. Но нечего переживать за это. Евротур — это небольшая потеря.

Поездим по азиатским странам, будем развивать хоккей там. Можно сделать упор на чемпионат, наверное так и сделают. На Евротуры не будут ездить, но игры для сборной все равно нужны. Есть и Белоруссия, Казахстан, Япония не знаю, но точно есть Китай! Можно с ними соревноваться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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