Кожевников: Евротур не имел большой значимости для сборной России — небольшая потеря

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что сборную России на два года отстранили от участия в Евротуре.



«Конечно, неприятно, что нашу сборную отстранили. Гадкий поступок! Мы всё время видим, что спорт становится разменной картой политических игр. Я думаю, время отстранения поменяется. Они же в любой момент могут допустить нас. Будем ждать! Большой значимости Евротур для сборной России не имел. Разве что для молодёжи. Но нечего переживать за это. Евротур — это небольшая потеря.



Поездим по азиатским странам, будем развивать хоккей там. Можно сделать упор на чемпионат, наверное так и сделают. На Евротуры не будут ездить, но игры для сборной все равно нужны. Есть и Белоруссия, Казахстан, Япония не знаю, но точно есть Китай! Можно с ними соревноваться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.