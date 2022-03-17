Крикунов: Квартальнов был хорошим игроком, а его команды не играют в нормальный хоккей

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о работе Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанского «Ак Барса».
«Всё время удивляюсь – Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды, которые он тренирует, не играют в нормальный хоккей, роботы какие-то, тяжело забивают, не играющие. Не могу понять, в чём дело. Самому интересно, Квартальнов сам-то был забивающим.
Помню, в разгар нынешнего сезона, смотрю игру «Ак Барса»: Артём Галимов – центральный нападающий, Дмитрий Воронков – центральный. Вопрос: зачем таких пацанов, им 20-21 год, ставят центральными, что вы делаете? Они еще не могут игру вести, не состоялись как лидеры. Потом вышли другие ребята в центре, травмы были, но в игре ничего не изменилось.
По столичному «Динамо», который тренировал в прошлом сезоне, хорошо знаю возможности Даниила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, оба играющие, но и они не помогли», – цитирует Квартальнова «Татар-информ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:45
-
08:47
-
08:05
-
08:00
-
07:44
-
07:40
-
05:59
-
05:34
-
05:17
-
03:10
- 16 марта 2022
-
23:43
-
23:27
-
22:44