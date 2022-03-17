Крикунов: Квартальнов был хорошим игроком, а его команды не играют в нормальный хоккей

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о работе Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанского «Ак Барса».



«Всё время удивляюсь – Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды, которые он тренирует, не играют в нормальный хоккей, роботы какие-то, тяжело забивают, не играющие. Не могу понять, в чём дело. Самому интересно, Квартальнов сам-то был забивающим.



Помню, в разгар нынешнего сезона, смотрю игру «Ак Барса»: Артём Галимов – центральный нападающий, Дмитрий Воронков – центральный. Вопрос: зачем таких пацанов, им 20-21 год, ставят центральными, что вы делаете? Они еще не могут игру вести, не состоялись как лидеры. Потом вышли другие ребята в центре, травмы были, но в игре ничего не изменилось.



По столичному «Динамо», который тренировал в прошлом сезоне, хорошо знаю возможности Даниила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, оба играющие, но и они не помогли», – цитирует Квартальнова «Татар-информ».

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