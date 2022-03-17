Борис Михайлов высказался об идее увеличения количества матчей регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном увеличении количества матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Чтобы увеличить количество игр в регулярном чемпионате КХЛ, сначала нужно увеличить число команд. Сейчас у нас ушли две европейские команды, эту нишу надо кем-то заполнить. Нам надо принять две новых команды, а потом делать больше матчей за счёт географии. Есть команды, которые достойно выступают в ВХЛ. Главное, чтобы они потянули в финансовом плане и были готовы к КХЛ», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, на данный момент команды проводят по 56 матчей в регулярном чемпионате.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».