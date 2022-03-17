Вайсфельд: интересно, как Хартли решит проблему нехватки игроков в обороне «Авангарда»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Авангардом».

«Здесь есть два важных аспекта. Встречаются два разных стиля. И, конечно, интересно, как Хартли решит проблему нехватки игроков в обороне. Он сказал, что хоккеисты чувствуют себя уверенно, посмотрим. У «Металлурга» в составе больше импровизации, а у «Авангарда», возможно, больше агрессии. Случившийся по ходу сезона обмен Зернова на Прохоркина характеризует эту разницу. Опять же, хорошие игроки разного стиля.



Лайпсик, Карри и Майе – сильные легионеры. Тренируются Пашнин и Григорьев, это усиление для «Магнитки», если они вернутся. Дронов провёл хороший первый раунд. У «Авангарда» есть Найт, Толчинский, Емелин, Грубец – тоже много опытных игроков. А вот из молодых, по сути, только Грицюк. Да и тот уже заслуженный мастер спорта.



Кошечкин? Главное, чтобы всё со здоровьем было нормально. Касаемо физики не думаю, что для вратаря это проблема. С одной стороны, возраст — это снижение кондиций, с другой стороны, есть распределение нагрузки и понимание своего организма», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».