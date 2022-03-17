Роман Ротенберг — о работе Жамнова в «Спартаке»: никакой дополнительной мотивации нет

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф со «Спартаком», а также ответил на вопрос о том, что красно-белым помогает тренер сборной России Алексей Жамнов.



«У нас и раньше были серии со «Спартаком», Алексей Юрьевич Жамнов давно уже работает в этом клубе. То, что он помогает готовиться к серии, для нас ничего не меняет, никакой дополнительной мотивации нет, кроме как обыграть соперника. Готовимся к следующей игре. Тренерский штаб «Спартака» делает своё дело, мы – своё», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, серия СКА – «Спартак» начнётся завтра, 18 марта. Первые две встречи пройдут в Санкт-Петербурге.



«Спартак» вышел во второй раунд после того, как финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф. СКА со счётом 4-0 переиграл минское «Динамо».



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