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Роман Ротенберг — о работе Жамнова в «Спартаке»: никакой дополнительной мотивации нет

Роман Ротенберг — о работе Жамнова в «Спартаке»: никакой дополнительной мотивации нет
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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф со «Спартаком», а также ответил на вопрос о том, что красно-белым помогает тренер сборной России Алексей Жамнов.

«У нас и раньше были серии со «Спартаком», Алексей Юрьевич Жамнов давно уже работает в этом клубе. То, что он помогает готовиться к серии, для нас ничего не меняет, никакой дополнительной мотивации нет, кроме как обыграть соперника. Готовимся к следующей игре. Тренерский штаб «Спартака» делает своё дело, мы – своё», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, серия СКА – «Спартак» начнётся завтра, 18 марта. Первые две встречи пройдут в Санкт-Петербурге.

«Спартак» вышел во второй раунд после того, как финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф. СКА со счётом 4-0 переиграл минское «Динамо».

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