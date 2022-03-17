Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Делает свою работу, несмотря ни на что». Первый тренер Капризова — о дубле с «Бостоном»

«Делает свою работу, несмотря ни на что». Первый тренер Капризова — о дубле с «Бостоном»
Комментарии

Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский поделился мнением об игре своего воспитанника в матче с «Бостон Брюинз».

«Жалко, что теперь никак не посмотришь игру Капризова. Он делает свою работу, несмотря ни на что. Вот и всё.

Сможет ли Капризов обогнать Овечкина по числу заброшенных шайб? Конец сезона это и покажет. Тут нельзя загадывать. Самое главное, хочу пожелать им обоим здоровья, чтобы не было травм. А дальше посмотрим сами!» – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в матче с «Бостоном» Капризов оформил дубль, а по итогам игрового дня стал первой звездой в лиге.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022