«Делает свою работу, несмотря ни на что». Первый тренер Капризова — о дубле с «Бостоном»
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Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский поделился мнением об игре своего воспитанника в матче с «Бостон Брюинз».
«Жалко, что теперь никак не посмотришь игру Капризова. Он делает свою работу, несмотря ни на что. Вот и всё.
Сможет ли Капризов обогнать Овечкина по числу заброшенных шайб? Конец сезона это и покажет. Тут нельзя загадывать. Самое главное, хочу пожелать им обоим здоровья, чтобы не было травм. А дальше посмотрим сами!» – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в матче с «Бостоном» Капризов оформил дубль, а по итогам игрового дня стал первой звездой в лиге.
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