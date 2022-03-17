Гимаев-мл.: ЦСКА — фаворит серии с «Динамо». Прежде всего на их стороне фактор Федотова

Комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник московского «Динамо» и ЦСКА Сергей Гимаев поделился ожиданиями от старта полуфинала Западной конференции.

«После 4-0 в серии у ЦСКА было больше времени и возможностей, чтобы подготовиться к старту второго раунда. Все это прекрасно понимают. «Динамо» победило только в седьмом матче и затратило много эмоций. Поэтому, помимо того, что они физически устали, ещё и эмоционально прогорели.

И давайте скажем, что на стороне ЦСКА прежде всего фактор Ивана Федотова. Он очень здорово выглядел в первой серии с «Локомотивом». Так же здорово себя проявила тройка Окулова вместе с Каменевым и Плотниковым. Если брать четвёртую встречу, то в ней армейцы вообще выглядели отлично, не оставив никаких шансов сопернику именно в том матче. Хотя перед этим были сложные встречи – с овертаймом в первом матче и тремя овертаймами в третьем матче. Несмотря на счёт в серии, по игре у ЦСКА не было такого превосходства. Но тем не менее счёт 4-0 говорит сам за себя.

Что касается «Динамо», то их сильным оружием является игра в большинстве. Великолепную игру продемонстрировал Вячеслав Войнов, прежде всего в созидании. Но ЦСКА в этой паре выглядит фаворитом.

Вратарский вопрос в «Динамо»? Я думаю, что в первом матче начнёт Ерёменко. А в том случае, если результат окажется неудовлетворительным, тогда уже и дадут шанс Бочарову. Мы видели, что Иван начинал серию с «Северсталью», и были два поражения. Тогда как Ерёменко выиграл все свои матчи, за исключением шестой игры, когда уже он был заменён на Бочарова. Но в той игре в Череповце он пропустил три шайбы, в которых его сложно обвинять. У ЦСКА же в этом плане есть железный первый номер – Федотов. А «Динамо» делало ставку на Бочарова, но в плей-офф сказался опыт Ерёменко, что немаловажно для этой части сезона», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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