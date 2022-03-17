Гимаев-мл.: ЦСКА — фаворит серии с «Динамо». Прежде всего на их стороне фактор Федотова

Комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник московского «Динамо» и ЦСКА Сергей Гимаев поделился ожиданиями от старта полуфинала Западной конференции.
«После 4-0 в серии у ЦСКА было больше времени и возможностей, чтобы подготовиться к старту второго раунда. Все это прекрасно понимают. «Динамо» победило только в седьмом матче и затратило много эмоций. Поэтому, помимо того, что они физически устали, ещё и эмоционально прогорели.
И давайте скажем, что на стороне ЦСКА прежде всего фактор Ивана Федотова. Он очень здорово выглядел в первой серии с «Локомотивом». Так же здорово себя проявила тройка Окулова вместе с Каменевым и Плотниковым. Если брать четвёртую встречу, то в ней армейцы вообще выглядели отлично, не оставив никаких шансов сопернику именно в том матче. Хотя перед этим были сложные встречи – с овертаймом в первом матче и тремя овертаймами в третьем матче. Несмотря на счёт в серии, по игре у ЦСКА не было такого превосходства. Но тем не менее счёт 4-0 говорит сам за себя.
Что касается «Динамо», то их сильным оружием является игра в большинстве. Великолепную игру продемонстрировал Вячеслав Войнов, прежде всего в созидании. Но ЦСКА в этой паре выглядит фаворитом.
Вратарский вопрос в «Динамо»? Я думаю, что в первом матче начнёт Ерёменко. А в том случае, если результат окажется неудовлетворительным, тогда уже и дадут шанс Бочарову. Мы видели, что Иван начинал серию с «Северсталью», и были два поражения. Тогда как Ерёменко выиграл все свои матчи, за исключением шестой игры, когда уже он был заменён на Бочарова. Но в той игре в Череповце он пропустил три шайбы, в которых его сложно обвинять. У ЦСКА же в этом плане есть железный первый номер – Федотов. А «Динамо» делало ставку на Бочарова, но в плей-офф сказался опыт Ерёменко, что немаловажно для этой части сезона», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
16:12
-
16:00
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:39
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:45
-
08:47
-
08:05